Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim geldi. Fırtına, Ganalı defans oyuncusu Maxwell Woledzi'yi listesine aldı. Peki, Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?
Bordo-Mavililer, stoper transferini artık bitirmek istiyor. Gigot ve Attilla Szalai transferinde istediği mesafeyi katedemeyen Trabzonspor, alternatif isim erle de görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına, Ganalı defans oyuncusu Maxwell Woledzi'yi listesine aldı. Peki, Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?
MAXWELL WOLEDZİ KİMDİR?
Fredrikstad takımında defans mevkinde forma giyen Maxwell Woledzi, 02 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 84 kilo olan Maxwell Woledzi, sağ ayağını kullanmaktadır.
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Rıza Kayaalp'tan 2024 Paris Olimpiyatları açıklaması!
- Dünyanın en yaşlı futbolcusu kiralık gönderildi!
- Adama Nagalo kimdir?
- Hollanda, EURO 2024'te İngiltere ile karşılaşacak!
- Maxwell Woledzi kimdir?
- Copa America'da ilk finalist Arjantin!
- Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
- Avrupa devi Youssef En-Nesyri için devreye girdi!
- Tarihe geçmişti: Lamine Yamal'ın hedefi şampiyonluk!
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Meteoroloji 5 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu