Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine yeni bir isim geldi. Fırtına, Ganalı defans oyuncusu Maxwell Woledzi'yi listesine aldı. Peki, Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:56
Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?
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Bordo-Mavililer, stoper transferini artık bitirmek istiyor. Gigot ve Attilla Szalai transferinde istediği mesafeyi katedemeyen Trabzonspor, alternatif isim erle de görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına, Ganalı defans oyuncusu Maxwell Woledzi'yi listesine aldı. Peki, Maxwell Woledzi kimdir? Trabzonspor'un istediği Maxwell Woledzi kaç yaşında, nereli?

MAXWELL WOLEDZİ KİMDİR?

Fredrikstad takımında defans mevkinde forma giyen Maxwell Woledzi, 02 Temmuz 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 84 kilo olan Maxwell Woledzi, sağ ayağını kullanmaktadır.


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