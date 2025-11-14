Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 09:29:00
Mbappe 400. golünü attı: Fransa, Dünya Kupası biletini kaptı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri D grubu 5. maçında Fransa, sahasında Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri D grubu 5. maçında Fransa, sahasında Ukrayna'yı konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Fransa, 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 55 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe, 76. dakikada Michael Olise ve 88. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

FRANSA, 2026 DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçla birlikte en yakın takipçisiyle arasını 6 puana çıkaran Fransa, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 

MBAPPE'DEN 400. KARİYER GOLÜ

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Ukrayna'ya karşı kaydettiği iki golle birlikte kariyerinin 400. golünü atmayı başardı.

Grubun son haftasında Fransa, Azerbaycan'a konuk olacak. Ukrayna ise play-off bileti için sahasında İzlanda ile mücadele edecek.

