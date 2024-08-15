Kylian Mbappe Real Madrid'le ilk kupasını aldı: 'Bu inanılmaz bir his'
Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Real Madrid'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, maçın ardından konuştu. Mbappe, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his" ifadelerini kullandı.
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.
Fransız yıldız, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his" dedi.
"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Mbappe, "Gol attığım için mutluyum ama daha iyi yapmam gereken bazı şeyler olduğunu biliyorum" diye konuştu.
Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devindeki ilk resmi maçında golle buluştu ve kupa sevinci yaşadı.
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