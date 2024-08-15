Kylian Mbappe Real Madrid'le ilk kupasını aldı: 'Bu inanılmaz bir his'

Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Real Madrid'de Fransız yıldız Kylian Mbappe, maçın ardından konuştu. Mbappe, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:31
Kylian Mbappe Real Madrid'le ilk kupasını aldı: 'Bu inanılmaz bir his'
Abone Ol google-news

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

Fransız yıldız, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his" dedi.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Mbappe, "Gol attığım için mutluyum ama daha iyi yapmam gereken bazı şeyler olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devindeki ilk resmi maçında golle buluştu ve kupa sevinci yaşadı.


kylian mbappe haberleri real madrid haberleri uefa süper kupa haberleri

İlgili Haberler

Süper Kupa Real Madrid'in! Avrupa'nın en büyüğü belli oldu...

Süper Kupa Real Madrid'in! Avrupa'nın en büyüğü belli oldu...
Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!
Arda Güler bir kupa daha kazandı!

Arda Güler bir kupa daha kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler