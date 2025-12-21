Mbappe, Ronaldo'nun rekorunu egale etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 09:18:00
La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 yendi. Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kırdığı bir takvim yılında en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım Bellingham'ın 38. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde girdi. Eflatun beyazlılar, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin 86. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve puanını 42 yaptı. Sevilla ise 20 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 72. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı. Sevilla'da Marcao 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MBAPPE, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla 2025 yılında 59 gol attı.

Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'ya ait Real Madrid formasıyla bir takvim yılında en çok gol atma rekorunu egale etti.

