Mbappe'den Valladolid karşısında hat-trick!

LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Mbappe'den Valladolid karşısında hat-trick!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 09:34

LaLiga'nın 21. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Diego Cocca'nın yönetimindeki Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Municipal Jose Zorrilla'da oynanan maçta konuk ekip Real Madrid adına hat-trick yapan Kylian Mbappe, 30, 57 ve 90+1'de sahne aldı. Mbappe'nin son golü penaltıdan geldi. Kylian Mbappe, LaLiga'da 15 gole ulaştı.

Real Madrid'de Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Real Valladolid'de Mario Martin, 90 dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Ligin son sırasındaki Real Valladolid ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'a konuk olurken, Real Valladolid deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.


Etiketler: #kylian mbappe #real madrid #real valladolid

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