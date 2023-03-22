Mbappe'nin kaptanlığı huzursuzluk çıkardı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:50

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:50

Fransa'da Hugo Lloris'in Milli Takım emekliliğinin ardından Kylian Mbappe'nin kaptanlığa getirilmesi takım içinde huzursuzluğa neden oldu.

Takımın deneyimli isimlerinden Olivier Giroud'un emekliliğe yakın olması nedeniyle tercih edilmediği ifade edilirken en dikkat çeken tepkinin ise Antoine Griezmann'dan geldiği bilgileri Fransız basınına yansıdı. Atletico Madridli yıldız oyuncunun kaptanlık pazubandının kendisine geleceğini beklediği ifade edilirken Clairefontaine'de gerçekleşen ilk takım idmanında Griezmann'ın huzursuzluğunu belli etmemek için büyük uğraş verdiği iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise Griezmann'ın Deschamps'ın verdiği bu karar sonrası Milli Takımı bırakabileceği ifade edildi.

2014 yılından bu yana Fransa Milli Takımı formasını 117 maçta giyen Griezmann, 42 gol kaydederek ülkesinin başarısında büyük pay sahibi olmuştu.