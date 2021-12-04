Mbaye Diagne: Gol hakkında konuşmak istemiyorum
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, şampiyonluk için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.
Dört gollü beraberliğin ardından Galatasaraylı futbolcular mücadeleyi değerlendirdi.
Oyuna sonradan girip gol atan Mbaye Diagne, "Gol hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda o önemli değil. Biz kazanmamız gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Şimdi daha fazla çalışıp telafi etmeye çalışacağız. Henüz bitmiş bir şey yok. Çok fazla maç var. Bir şey söylemek imkansız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz ve sezon sonu neler olacak göreceğiz." diye konuştu.
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