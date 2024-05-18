Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı: 'Türkiye'nin en büyük takımı'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne'den derbi öncesi bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:12
Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı: 'Türkiye'nin en büyük takımı'
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Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım yaptı.

Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Senegal'li futbolcu, sarı kırmızılı takıma başarı diledi.

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Türkiye'nin en büyük takımı" ifadelerini kullandı.


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