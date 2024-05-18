Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı: 'Türkiye'nin en büyük takımı'
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne'den derbi öncesi bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım yaptı.
Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Senegal'li futbolcu, sarı kırmızılı takıma başarı diledi.
Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Türkiye'nin en büyük takımı" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mardin gülleri ünlü şarkıcının fabrikasında işlenecek
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku!
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'
- Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
- Büyükerşen'e 19 yıla kadar hapis istemi!