Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan 2. Futbol Ligi ekibi Al-Qadsiah, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:25
Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu
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Al-Qadsiah, Senegalli golcü futbolcu Mbaye Diagne'yi transfer etti.

Al-Qadsiah Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Diagne'nin transferini, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türkiye'de Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te 35 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.



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