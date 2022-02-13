Mbaye Diagne'den sitem dolu veda mesajı
Galatasaray'da yabancı kontenjanında yer açmak için sözleşmesi feshedilen Diagne, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Diagne, "Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım" dedi.
Galatasaray'ın sakatlığı sebebiyle devre arası transfer döneminin son günlerinde sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.
Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.
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