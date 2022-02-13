Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Trabzonspor'da Visca 13. dakikada gol perdesini aralayan golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona ererken, Visca 67. dakikada yine sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi. Konyaspor'da Cikalleshi, 83. dakikada aradaki farkı 1'e indirdi.