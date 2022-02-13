Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 17:26
Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. 

Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Trabzonspor'da Visca 13. dakikada gol perdesini aralayan golü kaydetti. İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona ererken, Visca 67. dakikada yine sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi. Konyaspor'da Cikalleshi, 83. dakikada aradaki farkı 1'e indirdi. 

Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Zirve yarışını ilgilendiren kritik maçta 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, puanını 60'a yükseltirken, ikinci sırada yer alan ve 1 maç eksiği olan Konyaspor ise 48 puanda kaldı. 

Lider Trabzonspor, hata yapmadı! | Trabzonspor 2-1 Konyaspor

Lider, önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak.

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