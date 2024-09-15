McLaren, Red Bull'u geride bırakarak zirveye yerleşti: Azerbaycan'da zafer Piastri'nin!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:51

Güncelleme: 15.09.2024 - 15:56

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinde yapıldı.

Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılan yarışın galibi McLaren pilotu Oscar Piastri oldu. Avustralyalı pilot Macaristan GP'sinin ardından bu sezon ikinci kez zafere ulaştı.

Yarışta ikinci Leclerc olurken üçüncü Mercedes pilotu George Russell oldu.

PEREZ VE SAİNZ KAZA YAPTI

Bitime iki tur kala podyum mücadelesi veren Sergio Perez ile Carlos Sainz ciddi bir kaza yaptı.

?? Sergio Perez ve Carlos Sainz, birbirine girdi! #F1 pic.twitter.com/IzsyMb9cl9 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 15, 2024

MCLAREN İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Bu yarışın ardından McLaren markalar klasmanında Red Bull'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

Formula 1'de sıradaki yarış 22 Eylül Pazar günü Singapur Grand Prix'sinde koşulacak.