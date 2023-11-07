Meclis'ten Messi'li uyarı: 'Milleti dinleyin'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:41

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:52

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin Suudi Arabistan’da yapılması konusunda Arap yetkililerle ve her iki kulüple anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Pazar günü düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’da Süper Kupa’nın Türkiye’de oynanması konusunda verdiği önerge sarı lacivertli kulüp Divan’ı tarafından kabul edilmiş, bu karara, Galatasaray’dan da destek gelmişti.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Divan Kurulu’nun görüşü, kupanın Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de oynanmasının daha güzel olacağı. Hatta herkesin istediği bir şey var; 'Süper Kupa Türkiye’de oynansın, eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası’ydı. Kupayı da cumhurbaşkanının elinden almak istiyoruz' diye bir görüş çıktı. Bunu da zaten deklare edecekler" ifadelerini kullandı.

BİR ÇAĞRI DA CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADIGÜZEL'DEN

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kupanın Türkiye'de oynanması gerektiği çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerimiz arasında oynanacak olan kupa finalinin Suudi Arabistan'da planlanması tüm kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Hatta bu konu ile ilgili her iki kulüp de orada oynamak istemediklerini resmi ağızlardan açıklamışlardır.

Kulüpler istemiyor, Türk milleti istemiyor, bu konuda niçin ısrar ediyorsunuz?

Her iki kulübümüzün de hem Çanakkale Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda şehit sporcuları var. İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırırken emekleri var.

100. yılda kupa finalini her iki takımın, kamuoyunun, tüm Türkiye'nin isteği doğrultusunda lütfen tekrar Türkiye'ye getirin.

O Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda ne yaptığını biliyoruz. Messi'nin üzerine, milli forması üzerine geleneksel Arap kıyafetini koydular.

Türk arması olan Fenerbahçe veya Galatasaray’ın kupayı alan sporcusunun üzerine de aynı şeyi yapmayacakları ne malum. Lütfen bu maçı anavatanında oynatın."