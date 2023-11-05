Fenerbahçe'den Süper Kupa için 2 öneri!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önerge kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:02
Fenerbahçe'den Süper Kupa için 2 öneri!
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu, Süper Kupay ile ilgili gelen önergeyi kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önerge oy birliğiyle kabul edildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE İLETİLECEK

Alınan bu karar, Fenerbahçe Yönetimi'ne bildirilecek ve yönetim kendi arasında değerlendirecek.

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa'nın 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynayacağını açıklamıştı.


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