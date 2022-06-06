Medipol Başakşehir, Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile bir yükseliş yakalayan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Alper Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen ve serbest statüde olan Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karaman’ı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman’a yuvaya hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
Yuvaya Hoş Geldin Alper Karaman |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 6, 2022
https://t.co/tBvRW45pRj pic.twitter.com/mdGH36oZvA
Video Haberler
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!