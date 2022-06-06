Medipol Başakşehir, Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile bir yükseliş yakalayan Medipol Başakşehir, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Alper Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:48
Medipol Başakşehir, Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, altyapıdan yetişen ve serbest statüde olan Alper Karaman'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüz, altyapımızdan yetişen ve şu anda serbest statüde olan Alper Karaman’ı üç yıllığına kadrosuna kattı. Alper Karaman’a yuvaya hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir Alper Karaman

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