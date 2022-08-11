Medipol Başakşehir - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün İzlanda’nın Breidablik takımını konuk edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı, Macar hakem Tomas Bognar yönetecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BREIDABLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.
Breidablik’i deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup eden turuncu-lacivertli takım turu geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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