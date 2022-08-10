Sivasspor, Dia Saba transferinde sona yakın!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:07

Spor Toto Süper Lİg'in yeni sezonunu evindeki 1-1'lik Gaziantep FK beraberliğiyle açan Sivasspor, transfer için çalışmalarına hız verdi. Sivasspor bu doğrultuda, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr ile sözleşmesi biten Dia Saba ile el sıkıştı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor'un, Fajr'ın ayrılığı sonrası 10 numara pozisyonu için İsrailli Dia Saba ile anlaştığı öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği bildirildi.

HİÇ AVRUPA'DA OYNAMADI

İsrail Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen ve 3 de gol atma başarısı gösteren 10 numara, kariyerinde toplam 321 maçta forma giydi ve 111 gollük bir skor üretti. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Al-Nasr formasıyla 29 karşılaşmada 13 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 1.68 boyundaki başarılı futbolcu, 10 numara mevkisi haricinde santrafor ve sağ kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor. İsrailli oyuncu daha önce hiç Avrupa kulüplerinde forma giymedi. İsrail, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giydi.

"TRANSFERLERİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimden transferlerin bir an evvel bitirilmesini istedi. Çalımbay, "Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa' da başarılı olmak. Geçen sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum. 3-4 oyuncu almalıyız. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır götürebilirsek çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz" dedi.