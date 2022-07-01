Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti
Medipol Başakşehir, Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
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