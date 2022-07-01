Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti

Medipol Başakşehir, Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 14:07
Medipol Başakşehir, Lorient'den Eren Karaağaç'ı transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün asbaşkanı Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törenle Eren'in sözleşmeyi imzaladığı kaydedilerek, "Genç futbolcuya ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.



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