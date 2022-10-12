Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:50
Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'le sözleşme uzattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.


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