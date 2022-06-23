Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk yorumu

23 Haziran 2022 Perşembe, 19:20

Spor Toto Süper Lig'Medipol Başakşehir, 2022-23 sezonu için hazırlıklara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesi kameraların karşısına geçti.

En az 3 oyuncuyu daha transfer etme düşüncesinde olduklarını ifade eden diyen Belözoğlu şunları söyledi;

"Bugün Avrupa kupalarına katılmak isteyen. İlk 3-4'te yer almak isteyen bir takımımız var. İyi bir takımımız var. Oyun düzenine sağdık kaliteli bir kadromuz var. Hazırlık sürecemiz olacak. Avrupa maçına kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon ligi hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Teknik direktörlük kariyerimdeki ilk hazırlık kampım olacak. Paf takımdan A takıma çıkmış oyuncu gibi hissediyorum."

TRANSFER PLANLAMASI

"Aramıza katılan arkadaşlarımız oldu. Çalışmalarımız devam ediyor. Minimum 3 oyuncuyla daha anlaşacağımızı düşünüyorum. Ön tarafa oyunumuza daha uygun, daha üretken skora katkı verecek oyuncu arıyoruz. Görüşmelerde sona yaklaştığımız oyuncular da var. Amacımız kampa yetiştirmekti ancak gerçekçi olmak lazım. Ülkemizde spor ekonomiside sıkıntı yaşıyor. Kulüplerin gelirleri epey bir azalmış durumda. Geçtiğimiz ara transfer döneminde oyunculardan iyi katkı aldık."

"OKAN BURUK FUTBOL ADAMINDAN ÖTE BİR AĞABEYDİR"

"Okan ağabey için söyleyebileceğim şeyler herkesin malumudur. Benim için önemli ve değerli bir insandır. Futbol adamından öte bir ağabeydir. Her zaman mutlu ve başarılı olmasını isterim. Sahada rekabetçi bir yapıya sahip. Sahaya çıktığımızda ekibimiz için elimizden geleni veririz. Ben Okan ağabeyin hak ettiği yerde olduğunu düşünüyorum. Yıllarca Türk futboluna futbolcu olarak hizmet etti. Teknik adamlıkta Türkiye'nin 6. şampiyonunu çıkardı. Buralara kadar gelmekte hak ettiği bir süreci yaşadı. Kendisine başarılar diliyorum. Galatasaray'a yıllarca hizme etti. Herkese nasip olmayan bir şekilde kendi camiasına hocalık yapacak."