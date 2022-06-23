Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan, Okan Buruk'a destek mesajı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan Buruk'a destek mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 17:35
Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan, Okan Buruk'a destek mesajı
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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlarken, ünlü isimlerden de başarılı hocaya destek mesajları gelmeye başladı.

Hem Galatasaray 'da hem de İtalyan ekibi Inter'de yıllarca Okan Buruk'la beraber oynayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 'Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim' mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olarak 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz da, 'Okan abicim kalbim her zaman seninle' ifadelerini kullandı. 


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