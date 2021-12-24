Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.
Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.
Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.
Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.
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