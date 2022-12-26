Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:56
Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Muhammed Şengezer

Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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