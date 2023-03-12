Megasaray Hotels Open’da kupalar sahiplerini buldu

ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open'da kupalar sahiplerini buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:31
Megasaray Hotels Open’da kupalar sahiplerini buldu
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Antalya Megasaray Tenis Akademi'de düzenlenen toplamda 73 bin Euro para ödülünün dağıtıldığı ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open’da kupalar sahiplerini buldu.

Toprak kortta düzenlenen organizasyonun tekler finalinde Macar raket Fabian Marozsan 1 saat 6 dakika süren mücadelede Avusturyalı tenisçi Sebastian Ofner'ı 7-5, 6-0 yenerek tekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Marozsan bu galibiyetle kariyerinin 7. tekler zaferini elde etti. 

Milli tenisçilerimiz Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın ise turnuvada çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Yarı finalde 1 numaralı seri başlarını yenerek finale yükselen Ağabigün/Kırkın ikilisi finalde Petros Tsitsipas/Filip Bergevi çifti ile karşılaştı. Sarp Ağabigün/Ergi Kırkın tandemi final mücadelesinde Petros Tsitsipas/Filip Bergevi çiftine 6-2, 6-4 yenilerek Megasaray Hotels Open’ı ikinci olarak tamamladı.


Antalya Megasaray Tenis Akademi tenis ATP Challenger Turnuvası

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