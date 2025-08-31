Mehdi Taremi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

Olympiakos, Inter forması giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yunan ekibi, İranlı golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Inter ile 43 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 3 gol ve 9 asist kaydetti.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Olympiakos, Inter forması giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Yunan ekibi, İranlı golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçen sezon Inter ile 43 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 3 gol ve 9 asist kaydetti.