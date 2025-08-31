Mehdi Taremi'nin yeni adresi resmen belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 20:16:00
Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, 33 yaşındaki İranlı golcü Mehdi Taremi'yi renklerine bağladı.

Olympiakos, Inter forması giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Yunan ekibi, İranlı golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Inter ile 43 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 3 gol ve 9 asist kaydetti.

#inter #Olympiakos #Mehdi Taremi

