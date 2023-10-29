Mehmet Akif Üstündağ: ‘Voleyboldaki başarımız tesadüf değil’

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:19

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:19

Voleybol, başarılarıyla adından söz ettiren ve tarihe damga vuran branş konumunda. Filenin Sultanları’nın dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Cumhuriyet kadınının gücünü herkese gösterdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, görüşlerini bizlerle paylaştı:

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu tarihi günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Voleybolda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, başarıların arkasında doğru plan, program ve sistemin olduğunun altını çizmek istiyorum.

Bu başarıları gelecek dönemde de sürdürebilir hale getirmek en büyük arzumuz. Federasyon olarak belirlediğimiz strateji 2024 misyonumuzda, amacımız voleybol sporunun halkın, özellikle de gençlerin en sevdiği sporlar arasında öne çıkmasını ve Türk voleybolunun dünyadaki tüm voleybol yarışma kulvarlarında en önde gelen spor dalı olmasını hedeflemekteydi. Bunu da dünyanın 1 numarası olarak başardığımızı düşünüyorum.

Önümüzdeki yıllar için de aynı iştahla, aynı heyecanla ve istekle daha fazlası için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.