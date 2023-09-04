Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ nereli?
Mehmet Akif Üstündağ'ın kim olduğunu merak eden yurttaşlar Mehmet Akif Üstündağ hakkında aramalara başladı. Peki, Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ nereli?
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından Mehmet Akif Üstündağ'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Mehmet Akif Üstündağ kısa sürede gündem oldu. Peki, Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ nereli?
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol'u Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray’da oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı.
Bir dönem TFF'de yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilerek görevini icra etmeye başladı.
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