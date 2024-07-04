Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeniden TFF başkanlığına aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 19:22
Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.

Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

KİMLER ADAY OLDU?

18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler şu şekilde;

İbrahim Hacıosmanoğlu

Servet Yardımcı 

Erdal Alkış 

İsmail Uyanık 


TFF haberleri mehmet büyükekşi haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Avusturya maçı açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Avusturya maçı açıklaması!
'Bilet talebim karşılık görmedi' demişti: TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!

'Bilet talebim karşılık görmedi' demişti: TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
TFF'ye Bülent Korkmaz tepkisi: 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'

TFF'ye Bülent Korkmaz tepkisi: 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler