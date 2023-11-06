Mehmet Büyükekşi'den basın toplantısı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın 12.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:37
Mehmet Büyükekşi'den basın toplantısı kararı!
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın toplantısı düzenleme kararı aldı. 

Mehmet Büyükekşi'nin düzenleyeceği basın toplantısı salı (yarın) günü saat 12.30'da başlayacak.

Mehmet Büyükekşi'nin son dönemde kulüplerden ve yöneticilerden arka arkaya gelen özellikle hakemler ve MHK konusundaki açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.


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