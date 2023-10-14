Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması: 'Suudi Arabistan imaj olarak çok değerli'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:37

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:41

Başkan Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmandaki Hırvatistan maçı için gittikleri Osijek kentinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük için yerli isimler yerine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'yı tercih etmelerine ilişkin konuşan Mehmet Büyükekşi, "Göreve gediğimizden beri bir duruşumuz var. Bu zamana kadar hep geçmişin devamı olmuş. Yenilikler yapılmamış ya da yenilik yapılmakta bir miktar geç kalınmış. Ya da cesaret edilmemiş. Biz şu anda farkındayız, her konuda acaba daha iyi nasıl olabilir diye çaba ve gayret içerisindeyiz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz. Bunu yine kişilerden bağımsız konuşalım. İsmi geçen hocalar daha önce milli takımda görev yapmış zaten. Kimi başarılı kimi de başarısız olmuş. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı" ifadelerini kullandı.

"BAŞARI YAKALAYABİLEN MİLLİ TAKIM İSTİYORUZ"

Sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerinin altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hırvatistan'ı yendik ama biz bunun tesadüf olmamasını istiyoruz. Türk Milli Takımı artık öyle bir takım olmalı ki her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalı. 21 yıl olmuş Dünya Kupası'na katılmayalı. Hepsine katılabilen belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Büyükekşi, küfüre, şiddete ve sahaya yabancı madde atmaya karşı Süper Lig'de yeni bir kampanya başlatacaklarını da aktardı.

"SUUDİ ARABİSTAN İMAJ OLARAK ÇOK DEĞERLİ"

Mehmet Büyükekşi, son şampiyon Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.

Bu süreci kulüplerle beraber yürüttüklerinin altını çizen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış. Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum... Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak."

Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma yapmadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bizden duymadığınız başkalarının söylediği şeylere inanmayın. Kulüplerimiz tarafında bir sorun yok ancak biz kulüplerimize daha fazla nasıl bir getiri sağlarız, onun peşindeyiz. Bunun için ülkeleri yarıştırıyoruz. Belki Suudi Arabistan ile anlaşamayacağız. O zaman olmamış bitmemiş şeyin neyini anlatacağım kamuoyuna. Bazı kesimler de Süper Kupa maçı 30 Aralık'ta oynanır mı diye eleştiriyor. Biz bunu da kulüplerimize sorduk ve kabul ettiler. Hatta 31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye. İlk kez olan bir şey de değil. Daha önce Katar'da bir Süper Kupa finali oynandı. Biz hem Türk futbolunun, hem Süper Lig'in imajı, hem de takımlarımızın ekonomik olarak daha fazla fayda görmesi için uğraşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEM HATALARI TÜRKİYE'YE MAHSUS DEĞİL"

Mehmet Büyükekşi, hakem hatalarıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Bu hataların başka ülkelerde de yaşandığını söyleyen Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Liverpool-Tottenham maçında Liverpool'un attığı golde yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağı çekti. Ancak VAR'daki hakemler bu bayrağı görmeyip, hakemin de gol verdiğini zannederek, kulaklıktan 'Kararın doğru' dedi. VAR'daki hakemler golün iptal edildiğini anladıklarında durum çok geçti. Büyük bir hata sonucunda Liverpool'un golü sayılmadı. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır ücretlerine zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. Maç başı ücretlerine zam yaptık. Şöyle bir sistem vardı. MHK değişince 81 ilin İl hakem Başkanı'nın hepsi değişiyor. Yeni gelen MHK başkanı hepsini değiştiriyor. Yetkisi var, o atıyor çünkü. Biz şimdi bunu değiştirdik. Talimatı değiştirdik. Bundan sonra ilk hakem kurulu başkanları atama ile olmayacak. İmtihan açıklıyoruz. Önce müracaat edecekler. Ondan sonra yazılı imtihana giriyorlar. Ondan sonra psikoteknik testlere ardından mülakata giriyor. Mülakat bir kurul tarafından yapılıyor. Ondan sonra o hakem oraya gelmeye hak kazanınca iki yıl orada kalacak. Kimse onu değiştiremeyecek. İki yıl sonra aynı şey olacak. Hakemliğe başlama yaşını 15'e düşürdük. Psikoteknik testlere daha başta başlayacağız. Bu kuralların hepsi UEFA konvansiyoneli tarafından koyulan kurallar. Biz ona göre ona hareket ediyoruz. Bazı şeylerin bugünden yarına olması mümkün değil. Zaman lazım. Bizim 1. Lig'den yukarı çıkardığımız 4 tane hakem var. Diğerlerinin hepsi eski hakem. Bir yandan da eliyoruz. Şu ana kadar aşağı yukarı 5 tane eledik. Aralık ayında tekrar klasman olacak. Bazıları yine çıkacak bazıları düşecek. Gençleştiriyoruz. Ama sabrımız yok. Hep kafamızın arkasında bize komplo yapılıyor gibi düşünceler var."

"YENİ LOGO VE MARŞ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Son olarak Trendyol Süper Lig için yeni logo, marş ve internet sitesi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Süper Lig için bir yandan yeni logo çalışmamız var. Marş çalışmamız var. Bir yandan 3 boyutlu bir site çalışmamız var. Oradan gelir elde hedefimiz var. Bunları 1 Ocak'a yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.