Mehmet Büyükekşi'den play-off açıklaması!

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 18:49
Mehmet Büyükekşi'den play-off açıklaması!
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TFF Başkanı Mehmeh Büyükekşi, play-off'un gündemde olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok." dedi.

Ülke puanıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Ülke puanı sıralamasında 6, 7 ve 8. takımlar arasında çok büyük puan farkı yok. Onları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.


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