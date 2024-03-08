Mehmet Büyükekşi'den play-off açıklaması!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 18:49

Güncelleme: 08.03.2024 - 18:49

TFF Başkanı Mehmeh Büyükekşi, play-off'un gündemde olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok." dedi.

Ülke puanıyla ilgili de konuşan Büyükekşi, "Ülke puanı sıralamasında 6, 7 ve 8. takımlar arasında çok büyük puan farkı yok. Onları yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.