Mehmet Büyükekşi'den play-off iddialarına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de şampiyonun play-off sistemiyle belirlenmesi konusuna dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:38
Mehmet Büyükekşi'den play-off iddialarına yanıt!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği'nde, şampiyonun play-off sistemiyle belirlenmesi fikrini ortaya attığı ve destek gördüğü iddia edilmişti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ahmet Nur Çebi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de konuya dair açıklamalarda bulundu.

PLAY-OFF GÜNDEMDE YOK!

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde" diye konuştu.



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