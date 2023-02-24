UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:27

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:27

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla sona erdi.

Oynanan 16 karşılaşmanın ardından takımlar adlarını son 16 turuna yazdırdı. Temsilcimiz Trabzonspor ise Konferans Ligi’nde Basel’e 1-0’ın rövanşında deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde; Bayer Leverkusen, Sporting CP, Juventus, Sevilla, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turu biletini alırken; UEFA Konferans Ligi’nde ise Anderlecht, Lazio, AEK Larnaca, FC Sheriff, Fiorentina, Lech Poznan, Basel ve Gent tur atlayan takımlar oldu.

Bugün saat 14.00’te yapılacak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi sonrasında son 16 turundaki eşleşmeler belli olacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçları 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Monaco (3) - (2) Bayer Leverkusen: 2-3 (Pen. 3-5)

Midtjylland (1) - (1) Sporting CP: 0-4

Nantes (1) - (1) Juventus: 0-3

PSV Eindhoven (0) - (3) Sevilla: 2-0

Manchester United (2) - (2) Barcelona: 2-1

Union Berlin (0) - (0) Ajax: 3-1

Roma (0) - (1) Salzburg: 2-0

Rennes (1) - (2) Shakhtar Donetsk: 2-1 (Pen. 4-5)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Anderlecht (0) - (1) Ludogorets Razgrad: 2-1 (Pen. 3-0)

CFR Cluj (0) - (1) Lazio: 0-0

Dnipro-1 (0) - (1) AEK Larnaca: 0-0

FK Partizan (1) - (0) FC Sheriff: 1-3

Fiorentina (4) - (0) Sporting Braga: 3-2

Lech Poznan (0) - (0) Bodo/Glimt: 1-0

Basel (0) - (1) Trabzonspor: 2-0

Gent (0) - (1) Karabağ: 1-0 (Pen. 5-3)