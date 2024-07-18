Mehmet Büyükekşi'den seçim sonrası ilk açıklama: 'Bizden bu kadar'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 19:35

Güncelleme: 18.07.2024 - 19:35

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.