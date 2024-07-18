Mehmet Büyükekşi'den seçim sonrası ilk açıklama: 'Bizden bu kadar'

TFF'deki başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 19:35
Mehmet Büyükekşi'den seçim sonrası ilk açıklama: 'Bizden bu kadar'
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.

Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.


TFF haberleri Seçim haberleri mehmet büyükekşi haberleri İbrahim Hacıosmanoğlu haberleri

İlgili Haberler

Mehmet Büyükekşi'den TFF seçimi açıklaması: 'Adamcılığın önüne geçtik'

Mehmet Büyükekşi'den TFF seçimi açıklaması: 'Adamcılığın önüne geçtik'
Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler