Mehmet Büyükekşi'den seçim sonrası ilk açıklama: 'Bizden bu kadar'
TFF'deki başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybeden Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde kazanan isim İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi, sonuçların ardından kısa bir açıklama yaptı.
Mehmet Büyükekşi, açıklamasında, "Bizden bu kadar, herkes hakkını helal etsin." dedi.
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