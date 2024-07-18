Mehmet Büyükekşi'den TFF seçimi açıklaması: 'Adamcılığın önüne geçtik'

Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:37

Güncelleme: 18.07.2024 - 14:37

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, seçimli genel kurul esnasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın başarılarına değinen Büyükekşi, "TFF seçimleri üzerinden yaklaşık 25 ay geçti. O gün, Türk futbolun en önemli şeyinin güven olduğunu ve marka değeri için çalışmalar yapacağımı açıklamıştım. İlk gün bir başka hedefimiz ise Ay-Yıldızlı forma ile başarılı olmaktı. Bizim hedefimiz EURO2024'e katılmak değil, başarılı futbolla bu turnuvaya damga vurmaktı. Uzun bir aradan milli coşkuyu, hep birlikte milletimize yeniden yaşatmanın haklı gururu içerisindeyiz. Otoriteler, Milli Takım'ın en etkileyici performansa imza attığını dile getirdiler. FIFA'da 26. sıraya yükseldik. İnşallah bundan sonra aynı hızla devam edeceğiz. Erkek ve kadın futbolunda C klasmanından, B klasmanına yükseldik. İnşallah bu başarılarımız devam edecek" dedi.

"ADAMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇTİK"

Öte yandan Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarısına değinen Büyükekşi, "İnşallah Türk takımları Avrupa kupalarında başarılı olur. Ve inşallah o kupaları Türk takımları alır. Ülke puanına çok önemli katkılar sağladılar. UEFA'da 22. sıradan, 9. sıraya yükseldik. Bir sezonda en yüksek puan toplama rekorunu kulüplerimiz egale etti. Bu sene 5 takımla kupalara katılacağız ve inşallah ileriye gideceğiz. Hakem geliştirmek için 'Hakem Akademisi'ni kurduk. Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık. Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. İspanya'dan sonra Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını açıklayan federasyon olduk. Yabancı VAR hakemlerinin ligde görev almasını sağladık" sözlerini sarf etti.

Kulüplerin gelirlerinin arttığına değinen Büyükekşi, "Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük katkısını sağladık. Yayıncı haklarını beIN Media Grup ile yaptığımız anlaşma sonucu 84 milyon dolardan 214 milyon dolara taşıdık. Süper Lig sponsorluk gelirlerini 786,9 milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. Trendyol'u isim sponsoru yaptık, hakem formalarına sponsor aldık. Bu da bir ilk. Deplasman yasağını kaldırdık. 2025-26'dan sonra kulüplere kendi biletlerini satma hakkı tanıdık. Türkiye Kupası'na yeni format getirdik ve geliri 3 kat arttırdık. Kadınlar Ligi'nin canlı yayımlanması için TRT ile anlaştık ve tarihte ilk defa maçlar düzenli yayımlanmaya başladı" dedi.