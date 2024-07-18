Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 18:25
Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Resmi olmayan sounçlara göre Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkanlığına seçildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.


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