Mehmet Büyükekşi'den yolsuzluk iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:06

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:06

Türk futbolu yolsuzluk iddiasıyla sarsıldı. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski federasyon yönetimini evrakta sahtecilik yapmakla suçlamıştı. Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, iddialara cevap verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu Ekol TV'de katıldığı programda, "Genel kurula 5 milyon lira artıda mali tablo sundular. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık çıktı. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Konuyu mali direktöre sordum, 'İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Hemen görevine son verdik. Şimdi suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca top sponsorumuz Puma'nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor" demişti.

Eski yönetimin şampiyona bittikten sonra 4 milyon 681 bin Euro misafir ağırlanmasına harcadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalan misafirler var dediler. Bunlar bir de çok lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş niye kalıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN CEVAP

Bu iddiaların ardından Radyospor'a konuşan Büyükekşi, "Yanlış bilgilendirme var. Önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama ile cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT HARCAMALARI KARARINI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

Mehmet Büyükekşi görevi teslim ettikten sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmediğini belirterek, "Görevi bıraktıktan sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmedim. EURO 2024'te yapılan seyahat harcamaları, yönetim kurulu kararı ile alındı, ben tek başıma karar vermedim" diyerek sözlerini noktaladı.