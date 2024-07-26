Süleyman Hurma'dan şoke eden Mehmet Büyükekşi açıklaması: 'Bizi çukura attılar'
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi için dikkat çeken sözler sarf etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü'nün Başkanı Süleyman Hurma, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takım olarak iyi bir kadro kurduklarını belirten Hurma, "Takımımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu sezon geri geleceğiz. Çok önemli oyuncuları aldık. Bunlardan biri de Nikola Dovedan. Bundesliga'da 25 maçı var. Bundesliga'dan Süper Lig'e bir oyuncu getirmek çok zorken biz bir alt lige oyuncu getirdik. Portekiz liginden Camacho diye çok önemli bir oyuncu aldık. Papy Djilobodji'yi ise Antep'ten transfer ettik. Beşiktaş'tan Emre Bilgin'le anlaşmak üzereyiz, zaten kendi elimizde çok önemli oyuncularımız vardı. Üst düzey oyuncu alıp yolunuza devam edeceğiz" diye konuştu.
STADYUM SORUNU
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün yıllardır yaşadığı stadyum sorununa da değinen Hurma, "Türkiye'de sadece Karagümrük Kulübü'nün stadının ve tesisinin olmaması şu anda tüm samimiyetimle söylüyorum, benim nerede antrenman yapacağım kamptan sonra henüz belli değil. Bu çok sıkıntılı bir durum. Bunun için ülkemizde tüm yetkililerle görüştüm. Şu ana kadar bir sonuç çıkarmayı beceremedim, umut ediyorum ki bundan sonra beceririz" ifadelerinde bulundu.
'BİZİ ÇUKURA ATTI'
Başkan Hurma ayrıca, "Geçen yıl tabii ki bizim beklentimiz takım kadrosu olarak UEFA Kupası'na katılmaktı. Maalesef Futbol Federasyonu eski başkanı Sayın Büyükekşi ve ekibindeki insanlarla düştüğümüz anlaşmazlık sonucu ki hiçbirisi Karagümrük'ün çıkarları adına değil, futbol adınaydı. Onun sonucunda Türkiye'de tartışmasız herkesin kabul edeceği şekilde bizi bir dozerle sürüp bir çukura attılar. Biz hancıyız, yolcular düşünsün. Biz o girdiğimiz çukurdan çıkar, tekrar futbol sahnesinde almamız gereken yeri alırız" şeklinde konuştu.
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