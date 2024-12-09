Mehmet Cibara'dan flaş Kulüpler Birliği sözleri: 'Kimden korkuyor bunlar'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:10

Güncelleme: 09.12.2024 - 15:54

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın müdahalesiyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz geceye damga vurdu.

'MR'I ÇEKİLİYOR'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Barış Alper'in MR'ı çekiliyor şu anda. Herkes orada. İnşallah iyi bir sonuç çıkar diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TFF BAŞKANI İSTİFA ETMELİDİR'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm takımların rahatsız olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "TFF Başkanı her an istifa etmeli veya görevden el çektirilmelidir" dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ TEPKİSİ

Kulüpler Birliği'ne de tepki gösteren Cibara, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpler Birliği Vakfı ne iş yapar. TFF Başkanı, daha önce Kulüpler Birliği başkanlığı yapmış bir başkanı tehdit ediyor. Bizim Florya'ya gittiğimiz gün, Kulüpler Birliği Vakfı saat 14.00'de toplantısı vardı. O günden bugüne ne sözlü ne yazılı bir açıklama, kınama hiçbir şey yok. Her toplantıda birbirlerine 'başkanım, başkanım' diyen tipler, her maçtan önce yemekte gelip buralarda 'başkanım başkanım, ben esasında şöyleyim' diyen insanlar toplandı. Bir açıklama bile yapmadı. Neden, kimden korkuyor bunlar. Ayıp değil mi, yakışıyor mu!"

'NİYE BU MHK BAŞKANI GÖREVDE?'

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getiren Cibara, "Ondan sonra hakem bilmemne el çektireceğiz, cezalandıracağız, bilmemne yapacağız. Bu hakem, bu hareketleri niye yaptı acaba düşünüyor musunuz? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi korktu bu? Emekliliğiyle ilgili bir takım düşünceleri mi var? Kötü bir hisse mi kapıldı? Her hafta bir rezalet var. Niye bu MHK başkanı görevde? Derhal el çektirilmeli" diyerek sözlerini noktaladı.