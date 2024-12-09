Sarı-kırmızılı ekip tepki göstermişti: Yayıncı kuruluştan Galatasaray'a yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşun Trio programında görev alan Bülent Yıldırım bu açıklamaya yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı ekip tepki göstermişti: Yayıncı kuruluştan Galatasaray'a yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:10

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. beIN Sports'tan sarı kırmızılı takıma cevap geldi.

Sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Lehimize pozisyonları göstermeyen, diğer pozisyonları tekrar tekrar gösteren beIN Sports! Siz de devam eden bu komplonun parçasısınız. Haklılığımızı her seferinde maçtan saatler sonra ortaya çıkan kamera açılarında görmek istemiyoruz. Rejideki piyonlarınızın, taraflı yayınlarınızın hesabını vereceksiniz!" ifadeleri kullanıldı.

"YÖNETMENİMİZE ABARTILI BİR SALDIRI VAR"

Yayıncı kuruluştan Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın bu paylaşımına şöyle cevap verdi:

"Bu benim şahsim görüşüm; ülkemizde herkes hakem oldu, son dönemde de yönetmen oldu. Stadyumların konumları farklı. Burası kocaman bir stadyum. Kameraların konumları sezon başında bellidir. İnsanların aileleri, eşleri, dostları var. Bu hakem, futbolcu, yorumcu, yönetmen için geçerli. Lütfen haksızlık etmeyelim. Teknolojinin de sınırları var. Yönetmenimize haksızlık etmeyelim. Kendisine abartılı bir saldırı olduğunu naçizane düşünüyorum."


Etiketler: #galatasaray #Bülent Yıldırım #Barış Alper Yılmaz

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