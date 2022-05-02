Mehmet Demirkol'dan Batshuayi'ye sert eleştiri: Tarihin en kötüsü...
Ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın santraforu Michy Batshuayi'yi eleştirdi. Demirkol, Batshuayi'nin Beşiktaş tarihinin en kötü bitiriciliğe sahip futbolcusu olduğunu savundu.
Ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında Batshuayi hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Demirkol Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi sert eleştirdi.
'BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ...'
Belçikalı golcünün son vuruşlarda çok telaş yaptığını iddia eden Demirkol, "Michy Batshuayi, Beşiktaş tarihinin en kötü bitiriciliğe sahip forveti. En kötü forveti demiyorum ama bitiriciliği en kötü forvet" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın bu sezon başında İngiliz kulübü Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 39 maçta 14 gol atıp 5 de asist üretti.
Video Haberler
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- 'Mücadeleye devam! Dimdik ayakta duruyoruz'
- Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu
- Çocukların maçında satırlı silahlı saldırı!
- Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı
- İstanbul'da korkutan yangın
- Bursa’da trafik kazası: çok sayıda yaralı var...
- Ekipler seferber oldu… Her yerde aranıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı
- Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber
- Bir alkol grubuna daha zam
- Süper Lig ekibinin hocasından üzücü itiraf!
- Petrol fiyatlarına büyük zam geliyor!
- 'Çok daha bulaşıcı ve ölümcül olacak...'