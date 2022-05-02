Mehmet Demirkol'dan Batshuayi'ye sert eleştiri: Tarihin en kötüsü...

Ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın santraforu Michy Batshuayi'yi eleştirdi. Demirkol, Batshuayi'nin Beşiktaş tarihinin en kötü bitiriciliğe sahip futbolcusu olduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:43
Mehmet Demirkol'dan Batshuayi'ye sert eleştiri: Tarihin en kötüsü...
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Ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında Batshuayi hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Demirkol Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi sert eleştirdi.

'BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ...'

Belçikalı golcünün son vuruşlarda çok telaş yaptığını iddia eden Demirkol, "Michy Batshuayi, Beşiktaş tarihinin en kötü bitiriciliğe sahip forveti. En kötü forveti demiyorum ama bitiriciliği en kötü forvet" ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş'ın bu sezon başında İngiliz kulübü Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 39 maçta 14 gol atıp 5 de asist üretti. 


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