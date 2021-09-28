Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş değerlendirmesi

28 Eylül 2021 Salı, 08:37

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates Youtube kanalında Şampiyonlar Ligi'nde kritik Ajax deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi.

Altay-Beşiktaş karşılaşmasının sakatlıklar yüzünden analiz etmenin zor olduğunu belirten Demirkol, "Pjanic sakatlanıp çıkana kadar bu kadar eksikliğine rağmen Beşiktaş oyunu istediği gibi götürdü. Pjanic Beşiktaş'ın güneşi gibi oldu. Bütün herkes onun etrafından dönüyor. O çıktıktan sonra boşluğunu doldurmak zor oldu" diye konuştu.

Demirkol, kısa dönemde Pjanic yoksa onun yerinin dolmadığını vurgulayarak oyunun değişmesi gerektiğini söyledi. Yorumcu, konuşmasına şöyle devam etti: "Pjanic'in yokluğunda Ajax karşısında ne yapılacak? Bilmiyorum. Beşiktaş orada nasıl bir oyun planıyla, neyin peşinde olacak? Cevabını bulmak kolay gelmiyor. Ajax'ın acayip istatistikleri var. PSV'ye 4-0 yenildikten sonra iki gol yemişler. Sergen Hoca için kendisini ispatlamak konusunda bu ayrı bir sınav olacak."

Demirkol, Sergen Yalçın'ın karşısındaki Ajax Teknik Direktörü Eric ten Hag'ın Klop, Tuchel'den sonra gelen ekibin en önde gelen isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Ajax maçının sıkıntılı olacağını belirten Demirkol, şunları söyledi: "Hoca mümkün olduğunca tecrübeyle işi halletmeye çalışacak. Kalede Mert Günok'u görürsek şaşırmam. Sergen Hoca tecrübeli oyuncularla yeni bir oyun bulmak zorunda. Dortmund maçına bizim ezberimiz var anlayışıyla çıktı hoca. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama Ajax için eldeki kadroyla bu geçerli değil. Mutlak şekilde baskı oyunu ve oyunu bozmak zorunda kalacaksın. Ama bu baskıyı nerede yapacaksın? Rakip baskıyı bozmayı çok iyi biliyor. Sporting Lizbon'a 5 atmaları bundan kaynaklandı. Dolayısıyla onların 1. bölgesinde baskı yapman çok mümkün değil. O yüzden baskıyı nerede yapacaksın? Bir analiz ve yeni bir oyun lazım."

Demirkol, "Kendi adıma söylüyorum. Ben bir oyun bulamıyorum. Neyse ki teknik direktör değilim. Bu, 'Hoca doğru oyunu bulacak mı bulmayacak mı?' sınavı. Ama çok zor işi. Malzeme yok. Pirinç olmadan pilav yapmaya çalışacak Sergen Hoca" diye konuştu.

SAVUNMANIN ORTASINDA KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş'ı pozisyon pozisyon değerlendiren Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: "Kale tam. Bir sorun yok. Sağ bek tam. Sol bek tam. Savunma merkezinde problem var. Burada Serdar var. Altay maçında iyi buldum. Ama Altay maçında iyi buldum. Altay ile Ajax'ın hücum performansı pek karşılaştırılamaz. Nsakala oynayabilir, Josef oynayabilir. Ama orta sahada bu kadar sorun varken Josef çekilir mi? Nsakala'da oyun tekniği açısından stopere en uygun olmayan kişi. Top kontrolünde, kafa topunda sorun var. Josef de Sousa'yı oraya koymak zorunda olabilir ama orta sahayı ne yapacak? Çok zor. Antalya maçında Sousa'yı savunmaya çektikten sonra orta saha çöktü. Geri almak zorunda kaldı."

Sergen Hoca için "Tavşandan şapka çıkarması gerek" ifadesi kullanan Demirkol, "Kolay değil ama bir taraftan da fırsat. Puansız olarak doğru bir planı sahada görmeye razıyım. B takımı ile gitmiyorsun. Öyle gitsen bir avantajın var. B Takımı'nın bir oyun otomatiği var. Karmakarışık pozisyonda oynayan bir sürü oyuncu var" diye konuştu.