Mehmet Demirkol'dan Jorge Jesus için çarpıcı yorum: İtiraz edersen ortalığı yıkar

27 Nisan 2022 Çarşamba, 19:14

Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus için ünlü gazeteci Mehmet Demirkol'dan çarpıcı bir yorum geldi. Socrates derginin Youtube kanalındaki Karşı Karşıya programında yaptığı yorumda Demirkol, Jesus'un mizacından dolayı büyük risk taşıdığını belirtti.

"İTİRAZ EDERSEN JESUS, ORTALIĞI YIKAR"

Jesus'un oyun sistemini tartıştırmayacağını kaydeden Demirkol, "Jorge Jesus geldi üçlü oynattı. Ne diyeceksin? Ortalığı yıkar. Zaten hayatındaki bir amacı da yönetimle sorun çıkartmak. Öyle yaşayabiliyor. Basına bir laf edecek, taraftara bir şey diyecek, iki oyuncuyu şey yapacak, zor, zor adam. İyi bir teknik direktör ama zor bir adam olduğu konusunda herhalde hiç kimsenin şüphesi yok" dedi.

"JESUS, SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLEYEBİLİR"

Demirkol, Jesus'un yapacağı açıklamalarla da ortalığı sarsabileceğini belirtirken, Mircea Lecuscu'nun Galatasaray'da çalıştırdığı dönemde sarf ettiği "Köpekler istedi diye atlar ölmez" sözünü örnek gösterdi. Demirkol, "Saçma sapan şeyler söyleyebilir. Şöyle bir şey çıkar ağzından muhtemelen: Lecescu'nun 'atlar köpekler var ya', kesin öyle bir şey söyler. Hatta onun daha serti bir şey söyler ve ortaklık birbirine girer" diye konuştu.

"JESUS-KOÇ İLGİNÇ BİR EŞLEŞME OLUR"

Jorge Jesus'un da Ali Koç'un da çabuk planlayan bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir teknik direktör ama öte yandan da büyük bir aksi adam, huysuz ihtiyar. Çok büyük bir risk var. Ali Koç gibi çabuk parlayan bir başkanın yanında nasıl bir şey olur, bilmiyorum. İlginç bir eşleşme olacak, eğer olursa ki olacak gibi görünüyor."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Jorge Jesus ile yaptığı bir buluşmadan fotoğraf medyaya yansımış ve "Bu iş bitti" haberleri çıkmıştı.