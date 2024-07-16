Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk resmi sınavına çıktı
Romanya 1’inci Lig ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde çıktığı ilk maçta Buzau ile golsüz berabere kaldı.
Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin ilk haftasında Buzau ile Ilie Oana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Istvan Kovacs’ın düdük çaldığı karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’ne 1 puanla başladı. Aynı zamanda Mehmet Topal, antrenörlük kariyerindeki ilk maçında sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.
Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 2’nci haftasında 21 Temmuz Pazar günü deplasmanda Dinamo Bucarest ile karşılaşacak.
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