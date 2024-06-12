Mehmet Topal ile anlaşmışlardı: Rumen takımın gözü transferde Türkiye'de!
Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Rumen ekip Petrolul Ploieşti’nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’den de kadrolarına oyuncu katmayı planladıklarını söyleyen Fogarassy, “Tabii ki düşünüyoruz. Buna teknik ekip karar verecek" ifadelerini kullandı.
Eski milli futbolcu Mehmet Topal’ı teknik direktörlük görevine getiren Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, Topal’a çok güvendiklerini ve 3 yıl sonunda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.
Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti önceki günlerde teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Mehmet Topal’ı getirdiğini duyurdu. Kariyerinde çok önemli başarılar elde eden, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türkiye’nin önemli kulüplerinin yanı sıra İspanya ekibi Valencia’da forma giyen Topal, ilk teknik direktörlük deneyimine Romanya ekibinde başlayacak.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Petrolul Ploieşti’nin asbaşkanı Cristian Fogarassy, Mehmet Topal'ın göreve getirilişi ve hedeflerine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birlikte çok güzel şeyler başaracaklarına inandığını vurgulayan Fogarassy, "Bu hem bizim için hem de Mehmet için bir başlangıç. Biz ona çok güveniyoruz. 100’üncü yılımızda önemli bir karar verdik" dedi.
Mehmet Topal ile uzun süreli bir birliktelik düşündüklerini ve planlamaları yaptıklarını belirten Cristian Fogarassy, “Projemiz üç yıl sürecek. Biz yavaş ve sağlam adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu yıl Şampiyonluk Grubu’nda yer almak istiyoruz. 2’nci yılımızda ise Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz. 3’üncü yılımızda ise hedef şampiyonluk olacak” diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN OYUNCU TRANSFERİ
Mehmet Topal’ı ilk antrenmanında yalnız bırakmayan Ploieşti taraftarlarının oluşturduğu atmosferin çok güzel olduğunu söyleyen Fogarassy, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek Türkiye’den de kadrolarına oyuncu katmayı planladıklarını söyledi. Fogarassy, “Tabii ki düşünüyoruz. Buna teknik ekip karar verecek. Şu anda bir isim vermek doğru olmaz. Bütün ihtimalleri düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
Son olarak taraftarlara bir mesaj gönderen Fogarassy, iyi günde ve kötü günde kendilerine destek olmalarını ve birlikte hareket ederek iyi şeyler başaracaklarına inandığını söyledi.
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