Mehmet Topal'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı.
Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploie?ti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini duyurdu.
Romanya ekibi genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
EKİBİ BELLİ OLDU
Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de beraber çalışabilecekleri yardımcılarını da ekibini oluşturdu. Topal'ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenörü yer alacak.
Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma verilen oyuncular da yer alıyor.
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