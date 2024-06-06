Mehmet Topal'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:37
Mehmet Topal'ın yeni takımı resmen açıklandı!
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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploie?ti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ın getirildiğini duyurdu.

Romanya ekibi genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

EKİBİ BELLİ OLDU

Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de beraber çalışabilecekleri yardımcılarını da ekibini oluşturdu. Topal'ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenörü yer alacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma verilen oyuncular da yer alıyor.


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