Mehmet Topal: Aziz Yıldırım için geri döndüm
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal, NTV'de yayımlanan Kırılma Anı programına katıldı. Topal futbolculuk günlerine dair anılarını anlatırken, gündemdeki konulara da değindi.
İşte Topal'ın açıklamalarından satır başları:
"ERSUN HOCA BENİ ZORLA ÇOK OYNATTI"
"Ben oyun stilim gereği çok fazla darbe maruz kalıyordum. Bunu en iyi bilen de Ersun hocadır, ben iğneyle, zorla oynatmışlığı çok vardır. Fenerbahçe döneminde yaşadığımız şampiyonlukta çok katkısı vardır hocanın. Benim oyunuma da çok katkısı olmuştur."
EVERTON'IN KAPISINDAN DÖNDÜ
"Valencia'ya gitmeden önce Everton'a gidiyordum. Everton yanlış hatırlamıyorsam 8 milyon pound gibi bir teklif yapmıştı ama başkanımız o zaman bırakmamıştı. Ben çok ısrar etmiştim gitmek için ama birkaç yıl daha kalmamı istediler. Çünkü İngiltere Ligi benim hayalimdi."
"AZİZ YILDIRIM İÇİN GERİ DÖNDÜM"
"İspanya'dan dönüp Fenerbahçe'ye transfer olma sebeplerimden en büyüğü Aziz Yıldırım'dır. Benim hayatımda çok özel bir yeri başkanın ve ölene kadar da bu böyle sürecek. Valencia'dayken çok büyük teklifler aldım. Liverpool, Barcelona, Real Madrid benimle ilgileniyordu. Bir gün eşimle yemek yerken Aziz Yıldırım'ın elinde serumla bir videosunu gördüm, 3 Temmuz döneminde. Eşime dönüp, 'Bizim bu adamın yanında olmamız lazım' dedim. O sıralarda Fenerbahçe camiasının içinde olmak istedim."
"Ben Fenerbahçe'ye geldiğim zaman insanlar bana 'Nasıl böyle bir şey yaparsın, bu kadar iyi oynuyorken Avrupa'da kal' diyorlardı. Hatta Ali Yıldırım 'Ben sana haksızlık yapmak istemem, bizi küme düşürürler. Herkes kulüpten gitmek istiyor, sen gelmek istiyorsun. İyi misin sen?' dedi. Ben de ona 'Ağabey hiç problem yok, Fenerbahçe'yi küme düşürürlerse üst lige çıkarırız. Kaldığımız yerden devam ederiz' dedim."
"BENFICA MAÇINI UNUTAMIYORUM"
"Fenerbahçe olarak başımıza çok fazla kötü şey geldi o dönemde. Otobüsün kurşunlanması mesela. Bu tarz olaylar olmasa şampiyonluk çok daha erken gelmiş olabilirdi ve UEFA'da da final oynayabilirdik. İlk Benfica maçında sarı kart görüp cezalı duruma düştüğüm anı unutamıyorum. Finale geçseydik kupayı alacağımızı düşünüyorum."
"BİR KESİME KIRGINLIĞIM SÜRÜYOR"
"Fenerbahçe'den ayrıldığım sezonda işlerin kötü gitmeye başladığını söyleyebilirim. Tribünlerle aram hiçbir zaman açılmadı, onları çok seviyorum. Ali başkan ilk geldiğinde bütün takım değişti ve şampiyonluk bekleniyordu. Ben de bunun çok zor olacağını söylemiştim. Rize maçında taraftarlardan özür dileme gibi birçok şey bence yapılmamalıydı. Son maçımda yaşanan gerginliklerin ardından bazı şeyleri kafamda bitirmiştim. Bir kesime olan kırgınlığım sürüyor. Bunun yapılması gereken en son insanlardan biriydim ben ve kulüp için çok fazla fedakarlık yapmıştım."
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