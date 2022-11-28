Mehmet Topal: Aziz Yıldırım için geri döndüm

"BİR KESİME KIRGINLIĞIM SÜRÜYOR"

"Fenerbahçe'den ayrıldığım sezonda işlerin kötü gitmeye başladığını söyleyebilirim. Tribünlerle aram hiçbir zaman açılmadı, onları çok seviyorum. Ali başkan ilk geldiğinde bütün takım değişti ve şampiyonluk bekleniyordu. Ben de bunun çok zor olacağını söylemiştim. Rize maçında taraftarlardan özür dileme gibi birçok şey bence yapılmamalıydı. Son maçımda yaşanan gerginliklerin ardından bazı şeyleri kafamda bitirmiştim. Bir kesime olan kırgınlığım sürüyor. Bunun yapılması gereken en son insanlardan biriydim ben ve kulüp için çok fazla fedakarlık yapmıştım."