Mehmet Yozgatlı'dan Mesut Özil itirafı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:09

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:07

Fenerbahçe'de 2020-21 sezonunda Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, Sabah'a verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynanan maçta Mesut Özil oyuna girerken taktik veren fotoğrafıyla gündem olan Yozgatlı, büyük linç yediğini söyledi.

Mehmet Yozgatlı

Yozgatlı yaşadıklarını şöyle anlattı: "O fotoğraftan sonra anlamadığım bir şekilde linç edildim. İnanılmaz çok üzüldüm. O fotoğraftan sonra 2-3 gün boyunca kimseyle konuşmadım. Çocuklarımı bile sevemedim. Tesise giderken bile mutsuz gidiyordum. Sahaya çıkacağım futbolcuların, gözünde nasıl bir bakış açısı olacak bunu düşündüm. 3 gün boyunca gerçekten cehennemi yaşadım. Ben yardımcı olarak Mesut'a nasıl bir taktik verebilirim ki? Ne diyeceğim bu çocuğa? Oğlum Mesut şunu yapacaksın, 5'e 2 at, işte şunu yap. Bak sen topu aldığında şuradaki boş olacak mı diyeceğim? Zaten benim yetkimde değil. Takımın teknik direktörü Erol Bulut'tur. Mesut'a taktiği Erol hoca verir."

Erol Bulut

"MESUT ÖZİL'İN, EROL BULUT'LA HERHANGİ EGO SAVAŞI OLMADI"

Bu sözleriyle yıldız futbolcuyla çalışmanın zorluğunu da gözler önüne seren Yozgatlı, Mesut Özil gibi kariyerli bir oyuncu alındığında takımın da ona göre kurulması gerektiğinin altını çizdi: "Mesut Özil'in Erol Bulut'la asla bir ego savaşı olmadı. Biz gelmesine çok sevindik. Kariyeri zaten tartışılmaz, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmış bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Eğer siz Mesut'u alacaksanız, Mesut'a uygun bir oyun anlayışına göre takım kurmanız lazım. Ben bütün oyunumu Mesut'a uygun kuracağım diyorsan, 20 oyuncu gönderip Mesut'a göre 20 oyuncu alacaksın. Benim kafamda sistem, oyun anlayışı var diyorsan Mesut'u oynatamazsın. Bunu Aykut hoca, Alex'e yaptı. Aykut hocanın kafasında oyuncuların koşan, hem defans hem de hücum yapacağı bir oyun anlayışı vardı. Alex de buna uymadı ve yollar ayrıldı."