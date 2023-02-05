Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 13:06

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE’den gelen transfer teklifini kabul etti.

Djaniny



Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah’a kiralık olarak gönderiliyor.

Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.