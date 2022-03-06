Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas karşılaşmasında tribünler birbirine girdi
Meksika Ligi'nde (Liga MX) oynanan Queretaro-Atlas mücadelesi taraftarların sahaya girmesi sebebiyle yarıda kaldı.
Meksika Ligi'nin 9. haftasında, Queretaro kentindeki Corregidora Stadyumu'nda oynanan Queretaro-Atlas mücadelesinde, 63. dakikada rakip taraftarlar arasında kavga çıktı.
Güvenlik görevlileri taraftarların güvenliğini sağlamak amacıyla stadyum kapılarını açarken, karşılıklı yumruklaşmanın devam etmesi sebebiyle maçın durdurulduğu ve oyuncuların soyunma odasına gönderildiği öğrenildi.
Kavga sırasında bir VAR monitörü parçalanırken sosyal medyada, yaralı taraftarların çırılçıplak zeminde yattığı görüntüler paylaşıldı.
Meksikalı yetkililer, çıkan arbedede en az 22 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, 22 yaralıdan dokuzunun hastaneye nakledildiğini ifade ederken iki yaralının durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Lig yönetimi, yaptığı açıklamada, "Corregidora Stadyumu'ndaki şiddet olayları kabul edilemez" dedi.
Açıklamada, stadyumdaki güvenlik önlemlerinin yetersiz kalmasından sorumlu olan kişilerin cezalandırılacağı belirtilirken olaydan zarar görenlerin yanında olmak amacıyla 9. haftadaki kalan maçların askıya alındığı bildirildi.
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